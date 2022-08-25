نتيجة تنسيق كلية آثار ولغات مطروح 2022-2023.. اعرف المجموع والمميزات

ظهرت اليوم الخميس، نتيجة تنسيق كلية آثار ولغات مطروح 2022-2023، عقب اعتمادها وإعلانها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، عقب الانتهاء من إجراءات التقديم في المرحلة الأولى، وانتظار شريحة كبيرة من الطلاب للنتيجة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية للالتحاق بالكليات طبقا لمجموع كل طالب على حدة.

نتيجة تنسيق كلية آثار ولغات مطروح 2022-2023

سجل الحد الأدنى لـ نتيجة تنسيق كلية آثار ولغات مطروح 2022-2023، مجموع 321 درجة في الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، لتسمح لطلاب الشعبة الأدبية الراغبين بالتقديم لها خلال الأيام المقبلة، واستيفاء المستندات المطلوبة منهم، والملفات للتسجيل بالكلية، واتخاذ جميع إجراءات الالتحاق قبل بدء العام الدراسي الجديد، طبقا للشروط واللوائح داخل الكلية.

مميزات كلية آثار ولغات

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن كلية آثار ولغات جامعة مطروح، تعد من الكليات الحديثة، التي أنشئت خلال الخمس سنوات الأخيرة من عمر الجامعة، لكنها من الكليات صاحبة المستقبل المشرق، خاصة أن محافظة مطروح بها عدة متاحف ومناطق أثرية في سيوة والعلمين ومدينة مرسي مطروح، وتحتاج إلى كوادر من الخريجين المتميزين للعمل في قطاع الآثار مع ثقلهم باللغات الأجنبية التي تمكنهم من التعامل مع السياح.