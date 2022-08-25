أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية آثار 2022-2023 في جميع محافظات مصر، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 بحد أدنى 315 درجة لكلية آثار جنوب الوادي.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان يستطيع الطلاب الاستعلام على نتيحة تنسيق قبول الجامعات المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على هذا الرابط، مشيرة إلى أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأشارت الوزارة، أنه سيتم فتح تسجيل الرغبات للمرحلة الثالث للتنسيق للجامعات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وذلك فور إعلان نتائج التحويلات.

نتيجة تنسيق كلية آثار2022-2023 في جميع كليات محافظات مصر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية آثار2022-2023 في جميع كليات محافظات مصر:

آثار دمياط 326

آثار عين شمس 324

آثار القاهرة 323

آثار ولغات مطروح 320

آثار الفيوم 319

آثار أسوان 318

آثار الأقصر 317

آثار سوهاج 316

آثار جنوب الوادي 315