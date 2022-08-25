نتيجة تنسيق كلية آثار 2022-2023 في جميع محافظات مصر
كتب:
أميرة فكري
01:07 م | الخميس 25 أغسطس 2022
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية آثار 2022-2023 في جميع محافظات مصر، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 بحد أدنى 315 درجة لكلية آثار جنوب الوادي.
وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان يستطيع الطلاب الاستعلام على نتيحة تنسيق قبول الجامعات المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على هذا الرابط، مشيرة إلى أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
وأشارت الوزارة، أنه سيتم فتح تسجيل الرغبات للمرحلة الثالث للتنسيق للجامعات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وذلك فور إعلان نتائج التحويلات.
نتيجة تنسيق كلية آثار2022-2023 في جميع كليات محافظات مصر
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية آثار2022-2023 في جميع كليات محافظات مصر:
آثار دمياط 326
آثار عين شمس 324
آثار القاهرة 323
آثار ولغات مطروح 320
آثار الفيوم 319
آثار أسوان 318
آثار الأقصر 317
آثار سوهاج 316
آثار جنوب الوادي 315