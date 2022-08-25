نتيجة تنسيق كلية حقوق الإسكندرية 2022 - 2023 والأوراق المطلوبة 

نتيجة تنسيق كلية حقوق الإسكندرية 2022 - 2023 واحدة من أكثر الكليات التي يبحث كثير من الطلاب عنها، وذلك للالتحاق بها، كونها كلية ذات مستقبل ويمكن الالتحاق بها بمجموع أقل عن سائر الكليات، كما أنها أحد أعرق الكليات التي يرجع تاريخها إلي عام 1938، حين أنشئت كفرع لكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول بالإسكندرية.

نتيجة تنسيق كلية حقوق الإسكندرية 2022-2023

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2022، فإن نتيجة تنسيق كلية حقوق الإسكندرية 2022 - 2023 هي 262 درجة من مجموع طلاب الثانوية العامة الجدد للشعبة الأدبية.

الدراسة في كلية حقوق الإسكندرية 2022-2023

ويجب على الطالب الملتحق بالكلية عقب إعلان نتيجة تنسيق كلية حقوق الإسكندرية 2022-2023 ، أن يدرك أن الكلية تمنح درجة الليسانس فى الحقوق لثلاث فئات من الطلاب «الانتظام والانتساب والانتساب الموجه».

الأوراق المطلوبة بعد نتيجة تنسيق كلية حقوق الإسكندرية 2022 - 2023

وتعد الخطوات الأولى ما بعد نتيجة تنسيق كلية حقوق الإسكندرية 2022-2023، تتمثل في الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بالكلية وتقديم ما يلى:

- رسوم الالتحاق طبقا لقرار مجلس الجامعة.

- استمارة الثانوية العامة.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صور شخصية.

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- نموذج 2 جند بالإضافة إلى البطاقة العسكرية للطلاب الذكور.