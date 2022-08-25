سبب انقطاع الكهرباء عن الغردقة بالكامل لمدة ساعة.. حدث مفاجئ لا يتكرر كثيرا

أثار انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن مدينة الغردقة بالكامل، مساء أمس، كثير من التساؤلات عن سبب الانقطاع لمدة زمنية اقتربت من 60 دقيقة تقريبًا، حتى تمكّن مسؤولو شبكات كهرباء البحر الأحمر من إعادة التيار الكهربائي للعمل مرة أخرى، وعودة الكهرباء تدريجيًا إلى جميع مناطق المدينة.

سبب انقطاع التيار الكهربائي عن الغردقة

كشف المهندس جمال صديق رئيس قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنَّ الغردقة شهدت انقطاع الكهرباء عن المدينة بالكامل، قبل أن تتمكن فرق الصيانة من إعادة التيار الكهربائي مرة أخرى، مشيرًا إلى أنَّ سبب انقطاع الكهرباء يعود إلى عطل فني أدى إلى خروج محطة التوليد الرئيسية عن الخدمة، وخروجها من العمل بالشبكة الموحدة.

أعمال صيانة عاجلة

أضاف «صديق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أنه على الفور تم توجيه تعليمات إلى فرق الأعطال والصيانة بقطاع كهرباء البحر الأحمر، بالتحرك السريع إلى محطة التوليد الرئيسية المغذية لمدينة الغردقة، والعمل بشكل سريع على إصلاح العطل لعودة التيار الكهربائي.

وأكّد أنَّ فرق الصيانة نجحت في إعادة إدخال محطة التوليد الرئيسية في الخدمة، وإعادة ربطها بالشبكة الموحدة تدريجيا، وإعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى مناطق مدينة الغردقة تباعا، حتى عادت الكهرباء إلى المدينة بالكامل، مشيدًا بجهود العاملين في قطاع كهرباء البحر الأحمر.

الانقطاع مفاجئ ولا يتكرر كثيرا

أشار رئيس قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إلى أنَّ انقطاع الكهرباء عن مدينة الغردقة بالكامل، حدث لا يتكرر كثيرًا وهو أمر مفاجئ، وعن تلافي حدوث ذلك عادة يتمّ فصل التيار الكهربائي، لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء للمناطق، يواقع كل منطقة على حدة، ونقل الأحمال، التي تتمّ بشكل دوري كإجراء احترازي، لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة.

وأوضح أنَّ الصيانة تشمل المحولات، بالتنسيق مع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، وتحديد وقت الصيانة الدورية من الساعة 9 صباحًا، حتى الساعة 2 مساءً، وبدورها تبلغ المحافظة المواطنين بمواعيد فصل التيار الكهربائي عن مناطق معينة، وتحدد كل منطقة، حسب جدول أسبوعي.