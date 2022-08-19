مصرع شخصين غرقا في الغردقة ومرسى علم.. استمرار البحث عن جثمان أحدهما

شهدت شواطئ مدن البحر الأحمر في الساعات القليلة الماضية مصرع شخصين غرقا في شواطئ الغردقة ومرسى علم حيث ابتلع البحر جثة رجل في العقد الخامس من العمر بشواطئ مرسي علم، وما زال البحث جاريا عن جثمانه، ولفظ البحر جثة سيدة في العقد الخامس من العمر، إذ لقيت مصرعها غرقا بشواطئ الغردقة، وتم إيداع جثتها مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

العثور على جثمان سيدة

في مدينة الغردقة، تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بمصرع سيدة غرقًا بأحد الشواطئ جنوب مدينة الغردقة ، وتطوع الغواصين من جمعية الإنقاذ البحري في البحث عليها، وبدأت عملية البحث مع أول ضوء من فجر الخميس واستمرت عملية البحث أكثر من 10 ساعات وتمكن الغواصين من العثور على الجثمان جنوب شواطئ الغردقة مع غروب شمس الخميس.

وتم إخطار الجهات المختصة بالواقعة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

جهود مكثفة للبحث عن جثمان غريق في مرسى علم

وفي مدينة مرسى علم غرق رجل في العقد الخامس من العمر، إذ تلقى حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري إخطارا بغرق أحد العمال ويدعى السيد شحاتة، يبلغ من العمر 45 عاما، بأحد الشواطئ المفتوحة بالكيلو 14 شمال مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وتطوع عدد من الغواصين للبحث عن جثة الغريق مساء الخميس وما زال البحث عن الجثة مستمرا.

وتم إخطار الجهات المختصة وتحرير المحضر اللازم.