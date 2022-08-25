نتيجة تنسيق كلية تجارة جنوب الوادي 2022-2023.. الحد الأدنى 296 درجة

كلية التجارة جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، من أهم الكليات التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة من أبناء المحافظة، وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لـ نتيجة تنسيق كلية التجارة جامعة جنوب الوادي 2022-2023، بالنسبة للشعبتين الأدبي والعلمي.

نتيجة تنسيق كلية التجارة جامعة جنوب الوادي 2022

وحددت نتائج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول في كليات الجامعات المصرية الحكومية، من بينها نتيجة تنسيق كلية التجارة جامعة جنوب الوادي 2022-2023، وكان الحد الأدنى 296 درجة للقبول بها.

كلية التجارة جامعة جنوب الوادي 2022

تأسست كلية التجارة جامعة جنوب الوادي، سنة 2006 بمقتضى القرار الجمهوري رقم 129 لسنة 2006، وتضم شعبتين وهما عربي وإنجليزي، ومدة الدراسة بهما 4 سنوات.

وتضم كلية التجارة جامعة جنوب الوادي عدة أقسام، التي يمكن للطلاب التشعب بها حسب ميولهم، وهذه الأقسام هي:

- قسم المحاسبة.

- قسم ادارة الاعمال.

- قسم الاقتصاد.

- قسم الأساليب الكمية.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة جنوب الوادي، استعدادها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى والثانية لمن يرغبون في تقليل الاغتراب والتحويلات، وذلك بداية من يوم السبت المقبل.