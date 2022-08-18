58 جهازا لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق في جامعة جنوب الوادي

بدأت معامل التنسيق الإلكتروني بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا، وفرع الجامعة بالغردقة، في استقبال طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة لتسجيل الرغبات، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس حتى الاثنين المقبل.

توفير الدعم الفني للطلاب

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة وتوفير الدعم الفني للطلاب، من خلال مهندسي مركز المعلومات لمساعدة الطلاب في تسجيل الرغبات بطريقة صحيحة، مشيرا إلى أن المعامل تستقبل طلاب المرحلة الثانية من الشعبة العلمية بمجموع 246 درجة فأكثرن بنسبة 60%، والشعبة الأدبية بمجموع 238 درجة فأكثر، بنسبة 58,05%.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن تسجيل الرغبات في معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة يتم في إطار من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، حرصا على سلامة الطلاب والعاملين، حيث تم تخصيص معملي حاسب آلي مجهزين بـ38 جهازا بمقر الجامعة بقنا.

وأضاف المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات بالجامعة، أنه تم تخصيص معمل حاسب آلي بكلية التربية بالغردقة مجهز بـ20 جهازا، لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من مختلف الشعب.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتائج تنسيق الكليات في الجامعات المصرية الحكومية للمرحلة أولى، ومن ضمن هذه الكليات كلية طب جامعة جنوب الوادى التي قبلت من 381 درجة.