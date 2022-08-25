تنسيق كلية الإعلام 2022.. اعرف الحدود الدنيا والتخصصات العلمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل الحد الأدني لتنسيق كلية الإعلام 2022، مؤكدة أن القبول بالكلية يشترط اجتياز اختبار القدرات الذي عقدته كليات الإعلام بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022.

تفاصيل تنسيق كلية الإعلام 2022

وأكدت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أنه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق كلية الإعلام 2022، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري.

ترصد «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل تنسيق كلية الإعلام 2022 للشعبة الأدبية والتي جاءت كالتالي:

- كلية الإعلام جامعة القاهرة 330 درجة.

- كلية الإعلام جامعة المنوفية 327 درجة.

- كلية الإعلام جامعة بني سويف 321 درجة.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 319 درجة.

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 316 درجة.

تنسيق كلية الإعلام للشعبة العلمية

- كلية الإعلام جامعة القاهرة 310 درجة.

- كلية الإعلام جامعة المنوفية 302 درجة.

- كلية الإعلام جامعة بني سويف 292 درجة.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 280 درجة.

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 279 درجة.

- كلية الإعلام جامعة القاهرة رياضة 274 درجة.

- كلية الإعلام جامعة المنوفية رياضة 263 درجة.

- كلية الإعلام جامعة بني سويف رياضة 247 درجة.

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي رياضة 246 درجة.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس رياضة 246 درجة.

أقسام وتخصصات كلية الإعلام

وبالتزامن مع إعلان الحدود الدنيا لتنسيق كلية الإعلام 2022، كشفت «إعلام القاهرة»، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تخصصاتها العلمية، موضحة أنها تشمل الإذاعة والتليفزيون والصحافة والعلاقات العامة والإعلان وبكالوريوس الإعلام العام شعبة الإعلام باللغة الإنجليزية.