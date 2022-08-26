سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 26-8-2022 في مصر

مصادر عديدة ومتنوعة للكالسيوم يحرص العديد من المواطنين على الحصول عليها بشكل دائم ومستمر، ويعد البيض أحد أهم تلك المصادر التي يهتم بها الآباء والأمهات، حرصا منهم على تناول أطفالهم لجميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها أجسامهم، لذلك يبحثون دائما عن سعر كرتونة البيض.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، فتوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس الجاري، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

أوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة الدكتور عبدالعزيز السيد، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أسعار البيض شهدت استقرارا في الأسواق التجارية والمحلات، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة، بين 60 و65 جنيها بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع 50 جنيهًا فقط.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وأضاف «السيد» في حديثه أن سعر كرتونة البيض الأحمر بلغ اليوم الجمعة 26 أغسطس في المزارع، نحو 50 جنيهًا، بحيث تصل للمستهلك بقيمة 62 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي التي تحتوي على 30 بيضة، فقد سجلت انخفاضا أيضا في الأسعار؛ إذ تراوح سعرها بين 65 و62 جنيهًا بالمحلات التجارية، وفي المزارع سجلت 60 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وجاءت سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الجمعة بالمحلات، كلا حسب نوعه، كما يلي:

سعر كرتونة البيض الأبيض مكونة من 30 بيضة، تراوح بين 65 و70 جنيها، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف.

سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 بيضات، بسعر 45 جنيها.