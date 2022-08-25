سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 24-8-2022 في مصر

انخفاض واضح شهدته أسعار البيض بكل أنواعه في الأيام الأخيرة، بجميع الأسواق المحلية المصرية، والمحلات التجارية المختلفة، وهذا ما زاد عمليات الإقبال على شرائه من جانب المواطنين، نظرا لأهميته في بناء جسم الإنسان، وخاصة الأطفال، كما أنه يعتبر عاملا أساسيا في الكثير من الوجبات والأطعمة المختلفة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لرصد ما يبحث عنه المتابعون بشكل يومي، نوضح من خلال التقرير التالي سعر كرتونة البيض بالأسواق المختلفة، اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، وفقا لحديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، لـ«الوطن» أن أسعار البيض ما زالت تواصل انخفاضها؛ إذ تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس، بين 60 و65 جنيها بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع 50 جنيهًا فقط.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وأشار «عبدالعزيز» إلى أنّ سعر كرتونة البيض الأحمر بلغ اليوم الخميس 25 أغسطس في المزارع، نحو 50 جنيهًا، بحيث تصل للمستهلك بقيمة 62 جنيهًا.

وعن كرتونة البيض البلدي التي تحتوي علـى 30 بيضة، فقد سجلت انخفاضا أيضا في الأسعار؛ إذ تراوح سعرها بين 65 و62 جنيهًا بالمحلات التجارية، وفي المزارع سجلت 60 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وجاءت سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الخميس بالمحلات، كلا حسب نوعه، كما يلي:

سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 بيضات، بسعر 45 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض مكونة من 30 بيضة، تراوح بين 65 و70 جنيها، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف.