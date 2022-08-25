مصاريف حاسبات ومعلومات خاص 2022.. تصل إلى 172 ألف جنيه

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، عن الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، لجميع الشعب العلمية والأدبية، ويبحث الآلاف من الطلاب بعد ظهور النتيجة عن مصاريف حاسبات ومعلومات خاص 2022 بمختلف الجامعات في جميع المحافظات، خاصة أن الجامعات الخاصة تواصل حاليًا استقبال الطلاب وفقا للحدود الدنيا التي أقرتها الوزارة.

مصاريف حاسبات ومعلومات خاص 2022

و تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية مصاريف حاسبات ومعلومات خاص 2022، باختلاف مسمياتها وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقرّاء:

- كلية تكنولوجيا المعلومات.. 45 ألف جنيه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- كلية الذكاء الاصطناعي.. 42 ألف جنيه جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا.

- كلية الحاسبات.. 51 ألف جنيه جامعة الأهرام الكندية.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.. 46 ألف جنيه الجامعة الحديثة.

كليات علوم الحاسب

- كلية علوم البيانات.. 24 ألف جنيه جامعة الجامعة المصرية الروسية للفصل الدراسي الأول.

- كلية علوم الحاسب.. 62 ألف جنيه الجامعة المصرية اليابانية.

- كلية علوم الحاسب.. 24 ألف جنيه جامعة النهضة للفصل الدراسي الأول.

- كلية علوم الحاسب.. 72 ألف جنيه جامعة فاروس.

- كلية كلية علوم الحاسب والمعلومات للطلاب المصريين.. بـ172 ألف جنيه جامعة مصر للمعلوماتية.

- كلية كلية علوم الحاسب.. 97 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية جامعة مصر الدولية.