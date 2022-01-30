«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن خطة السكة الحديد لتسيير القطارت وقت الأمطار

وضعت هيئة السكة الحديد، خطة بديلة لتسيير حركة القطارات على الوجهين القبلي والبحري، وقت تساقط الأمطار وحدوث السيول، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة القطارات، حيث تقل قطارات السكة الحديد نحو 1.1 مليون راكب يوميا، علاوة على تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ما هى خطة السكة الحديد لتأمين حركة القطارات وقت الأمطار؟

وذكرت هيئة السكة الحديد أنّها وضعت خطة بديلة تحت مسمى «خطة الطوارئ»، لتسيير حركة القطارات وقت الأمطار والسيول، من خلال تخفيض سرعات القطارات، وتأخير قيام بعض الرحلات، وإلغاء العديد من الرحلات على خط الصعيد.

هل سيتم إلغاء رحلات للقطارات وقت الأمطار والسيول؟

وأوضحت الهيئة أنّها ستلغي 44 رحلة قطار على خط الصعيد، حال حدوث الأمطار والسيول، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، ضمن خطة تشغيل بعض القطارات وإلغاء أخرى.

ماذا عن غرفة الطوارئ؟

شكلت هيئة السكة الحديد، غرفة طوارئ رئيسية في محطة مصر برمسيس، وعدة غرف بمناطق الهيئة على مستوى الجمهورية، لمتابعة حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية، وقت تساقط الأمطار بغزارة وحدوث السيول وسوء الأحوال الجوية، لإزالة أي أعطال قد تحدث أولا بأول، وحرصا على سلامة وأمان الركاب.

وهل يستمر إلغاء الـ44 رحلة لوقت طويل؟

إلغاء الرحلات على خط الصعيد سيكون في حالة الطوارئ القصوى بهطول الأمطار بغزارة وحدوث السيول والزوابع، ومع اعتدال حالة الطقس لم ولن يتم إلغاء أي رحلات على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

ما هي رحلات القطارات المقرر إلغاؤها وقت هطول الأمطار؟

1- إلغاء قطار رقم 188 روسي.

2- إلغاء قطار رقم 1014 روسي.

3- إلغاء قطار رقم 988 مكيف إسباني.

4- إلغاء قطار رقم 1013 روسي.

5- إلغاء قطار رقم 2013 مكيف VIP.

6- إلغاء قطار رقم 83 نوم.

7- إلغاء قطار رقم 87 نوم.

8- إلغاء قطار رقم 1015 روسي.

9- إلغاء قطار رقم 187 روسي.

10- إلغاء قطار رقم 1009 روسي.

11- إلغاء قطار رقم 85 نوم.

12- إلغاء قطار رقم 997 مكيف إسباني.

13- إلغاء قطار رقم 89 مكيف إسباني.

14- إلغاء قطار رقم 1011 روسي.

15- إلغاء قطار رقم 91 محسن.

16- إلغاء قطار رقم 987 مكيف إسباني.

17- إلغاء قطار رقم 157 روسي.

18- إلغاء قطار رقم 185 روسي.

19- إلغاء قطار رقم 973 مكيف إسباني.

20- إلغاء قطار رقم 871 مكيف إسباني.

21- إلغاء قطار رقم 165 روسي.

22- إلغاء قطار رقم 991 مكيف إسباني.

23- إلغاء قطار رقم 891 مكيف إسباني.

24- إلغاء قطار رقم 979 مكيف إسباني.

25- إلغاء قطار رقم 2011 مكيف إسباني.

26- إلغاء قطار رقم 81 روسي.

27- إلغاء قطار رقم 88 مكيف إسباني.

28- إلغاء قطار رقم 2012 مكيف إسباني.

29- إلغاء قطار رقم 2014 مكيف VIP.

30- إلغاء قطار رقم 160 روسي.

31- إلغاء قطار رقم 162 روسي.

23- إلغاء قطار رقم 990 مكيف إسباني.

33- إلغاء قطار رقم 972 روسي.

34- إلغاء قطار رقم 872 مكيف إسباني.

35- إلغاء قطار رقم 1012 روسي.

36- إلغاء قطار رقم 996 مكيف إسباني.

37- إلغاء قطار رقم 90 محسن.

38- إلغاء قطار رقم 1008 روسي.

39- إلغاء قطار رقم 890 مكيف إسباني.

40- إلغاء قطار رقم 80 روسي.

41- إلغاء قطار رقم 978 مكيف VIP.

42- إلغاء قطار رقم 84 نوم.

43- إلغاء قطار رقم 2010 مكيف إسباني.

44- إلغاء قطار رقم 986 مكيف إسباني.