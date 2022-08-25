«القرش»: ليبيا استوردت 63 ألف طن منتجات زراعية من مصر

نفى الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، ما أثير حول رفض إحدى الدول الشقيقة شحنات جوافة وفلفل من مصر، لافتا إلى عدم وصول أي إخطار بشأن المنتجات الزراعية المصدرة للخارج.

القرش: ينفي وجود شحنات زراعية بمنفذ السلوم

وأضاف «القرش»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري ببرنامج «حال بلدنا» على راديو 9090، أنه لم يكن هناك أي شحنات لمنتجات زراعية بمنفذ السلوم، كاشفًا عن وجود زيادة في الصادرات الزراعية لدولة ليبيا.

زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية لدولة ليبيا

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن الصادرات المصرية لدولة ليبيا بلغت 61 ألف طن عام 2020، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد زيادة الصادرات إلى دولة ليبيا إلى 89 ألف طن.

العلاقة التجارية مستمرة ومتعاظمة مع ليبيا

وأشار القرش إلى تصدير 63 ألف طن من المنتجات الزراعية لدولة ليبيا منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس، مؤكدًا أن العلاقة التجارية مستمرة ومتعاظمة مع الدولة الشقيقة، كاشفًا عن حرص الدول العربية ومن بينها دولة ليبيا على تدبير احتياجاتهم من المنتجات الزراعية من السوق المصرية، نظرًا لتمتع المنتجات الزراعية المصرية بالجودة العالية والسعر المناسب وانخفاض تكلفة النقل.

تصدير المنتجات الزراعية التي تزيد عن حاجة المواطن المصري

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى أن الهدف الأساسي للوزارة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وتلبية احتياجات المواطن المصري، كاشفًا عن أن التصدير للمنتجات التي تفيض عن الاحتياجات المحلية بالتنسيق مع دول العالم للتبادل التجاري.