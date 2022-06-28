«الدول السبع»: لن نفرض عقوبات على المنتجات الزراعية الروسية

دعت مجموعة الدول السبع، الدول والشركات التي تملك مخزون كبير من الغذاء على المساعدة في تخفيف النقص العالمي الذي يواجه العالم، بسبب توقف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية، بعد سيطرة القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية المُطلة على البحر الأسود، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

تداول حر للمنتجات الزراعية الروسية

وأكّدت مجموعة الدول السبع، خلال اجتماعهم لليوم الثالث على التوالي في ألمانيا، أنهم سيعملون على ضمان عدم استهداف العقوبات للأغذية والسماح بالتدفق الحر للمنتجات الزراعية من روسيا.

أوكرانيا من أكبر دول العالم إنتاجا للحبوب

وتعد أوكرانيا من أكبر دول العالم إنتاجاً للحبوب وفي مقدمتها القمح والذرة والشعير وكذلك من أكبر الدول إنتاجاً لزيت عباد الشمس، لكن أدى سيطرة القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية وتحديدا في مدينة «ماريوبول الأوكرانية» المُطلة على البحر الأسود، إلى وجود نقص كبير في الدول التي تعتمد على المنتجات الأوكرانية، وهو الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة، مؤكدة انعاكسه على وجود أزمة غذاء عالمية.