مجازاة مسئولة مالية سابقة صرفت مكافآت دون موافقة السلطة المختصة 

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، مدير الحسابات سابقًا بمركز استشارات الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات بإحدى الجامعات، بعقوبة التنبيه لاتهامها باعتماد مستندات صرف بعض المكافآت ودون استيفاء موافقة السلطة المختصة وتوقيع المختص بإدارة الموارد البشرية، اعتبارا من العام المالي 2016/ 1017 وحتى العام المالي 2018/ 2019.

التهم الموجهة من النيابة الإدارية

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، أنها اعتمدت بصفتها السابقة مستندات صرف مكافأة برامج الترم الأول عن الأعوام الدراسية 2017/2018 و2018/2019، التي جرى صرفها للعاملين بالمركز المذكور تحت مسمى برنامج هندسة البرمجيات ونظم المعلومات الحيوية حال وجود خطأ کتابي حيث تبين عدم الدقة في مراجعة المستندات.

ولم تقم المحالة بصفتها السابقة بإعادة العرض على السلطة المختصة من مخالفة التعليمات الصادرة بصرف مكافأة الجرد السنوي لكلية الحاسبات والمعلومات.

مخالفة اللائحة المالية

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المحالة خالفت أحكام اللائحة المالية للموارنة والحسابات، ولم تتحر الدقة والأمانة اللازمين لتفادي ارتكاب المخالفات المنسوبة إليها، وذلك على الرغم مما لها من دور رقابي على حسابات المركز بموجب وظيفتها المنوطة بها.