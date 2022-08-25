تدشين فرقة فنون شعبية للأسوياء ومتحدي الإعاقة بالإسكندرية

نظمت الجمعية المصرية لتنمية إبداعات متحدي الإعاقة، حفل تدشين الفرقة القومية لمبدعي الإسكندرية للفنون الشعبية والاستعراضية والتي تدمج بين الأسوياء ومتحدي الإعاقة للفنون الشعبية والاستعراضية، في نادي ضباط الشرطة، بحضور قنصل عام الصين، وبعض أعضاء مجلس النواب، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وقدمت الفرقة، خلال الحفل، عدة أنواع من الرقصات مثل موكب الإسكندر، وتابلوه أرض الشرق، وتابلوه الاسكندراني، وتابلوه الفلاحي، ورقصة السمسمية، رقصة حلاوة شمسنا، والرقصة الصعيدية، وتابلوه شكر الأمهات.

وقالت منى حجاب، المستشار الإعلامي للفرقة أنها تتكون من 25 من متحدي الإعاقة و15 من الأسوياء مؤكدة أن الفرقة لا تمثل جمعية بعينها، مضيفة أنه يتم التفكير فيها منذ 4 سنوات.

رئيس إدارة السياحة: تشكيل الفرقة تطبيقاً لتوجيهات الرئيس

وأضاف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن وجود فرقة الدمج تمثل تطبيقاً لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدمج المجتمعي بين متحدي الإعاقة، وأقرانهم من الأسوياء، مضيفا أن متحدي الإعاقة حققوا مراكز ومناسب في مجالات عدة وتفوقوا على أقرانهم من الأسوياء، برغم ابتلاهم بالإعاقة فلا يجب أن ينظر لهم بنظرة شفقة.

وأشار «رشاد» إلى أن الإدارة خصصت شاطئ لذوي الإعاقات الحركية في عام 2020، ومن ثم بعدها ممر شاطئ للمكفوفين، والذي يتم عمل فيه ممرات لهم داخل البحر مع تزويد للمكفوف بصفارة يستخدمها وقت استشعاره بالخطر، وذلك لكي يستطيع الحركة في البحر بحرية وحده بدون وجود ذويه معه.

وأكد إلى أن الإدارة ستستمر في هذا الملف، الذي وصفه بالمهم والنبيل موضحا أن تحضر الأمم يقاس بالاهتمام بملفين وهم النظافة وذوي الاحتياجات الخاصة.

مدير إدارة التضامن الاجتماعي بوسط إسكندرية: الدمج ليس كلمة لكنه فعل وإحساس

وقالت الدكتورة نرمين سويدان، مدير إدارة وسط بمديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، إن الدمج ليس مجرد كلمة، لكنه فعل وإحساس بوقوف السوي مع أخيه من ذوي الاحتياجات الخاصة شاعرين بعضهم، ويجمعهم فقط الموهبة.

وأوضح محمد عبدالوهاب، مدير عام وزارة السياحة والآثار في الإسكندرية، أن الدول تقيس تحضر غيرها من الدول من خلال الاهتمام بعدد من الملفات، منها ملف متحدي الإعاقة، مضيفاً أنه من المهم أن يتم التوضيح للعالم، الاهتمام بهذا الملف الذي بدأت الوزارة الاهتمام به منذ فترة طويلة.

وزارة السياحة تجعل شرم الشيخ مدينة صديقة لمتحدي الإعاقة

وأشار إلى أنه في عام 2016 جعلت وزارة السياحة والآثار مدينة شرم الشيخ أول مدينة صديقة لمتحدي الإعاقة، حيث تم تخصيص أماكن لهم، مضيفا أنه من ضمن اشتراطات منح الفنادق الدرجة السياحية توفير احتياجات ذوي الهمم

وقال ياسر سعيد، وكيل وزارة القوى العاملة في الإسكندرية، إن تقديم عروض من ذوي الاحتياجات الخاصة، شئ جديد، مشيرا إلى أن القانون الذي تم اصداره بشأنهم عام 2018 يحدد نسبة من العاملين من ذوي الاحتياجات في كل الوظائف، سواء قطاع عام أو خاص، مشيرا إلى أن ذوي الاحتياجات يمتلكوا قدرات فائقة لا توجد عند أصحاء كثيرين.

وأكدت تريزا إيليا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، على أن تحضر ورقي الشعوب يقاس بالاهتمام بالمعاقين اهتمامهم مضيفة أن بداية الموضوع من 4 سنوات كفكرة، ثم تم العرض على مديرية التضامن الاجتماعي التي وافقت على ذلك.

وتابعت "ايليا" أنها أخطرت 3 من شعبة الفنون الشعبية بنقابة المهن الموسيقية، بشأن الموضوع كما أخطرت مديرية التضامن الجمعيات الأهلية التي ترعى متحدي الإعاقة، وتم اختيار 40 فرد منقسمين إلى 25 من متحدي الإعاقة و15 من الأسوياء، بعد اختبار نظمته في أحد المسارح الخاصة مؤكدة على نيتها للترويج للسياحة المعاقين في مصر محليا وعالميا.