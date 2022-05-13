بأطراف صناعية تقرأ الأفكار.. شاب مصري يغير حياة متحدي الإعاقة بالعالم

كشف منصور حمادة، مهندس طبي بجامعة بينزا التكنولوجية بروسيا، تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعرضه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال أيام، والمتوقع بأنه سيغير حياة ملايين من متحدي الإعاقة إلى الأفضل.

وقال الشاب المصري «حمادة»، خلال اتصال عبر «زووم»، في برنامج «مصر تستطيع»، على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، إنه سيشارك في منتدى بروسيا، يحضره 1500 طالب من جامعات روسية مختلفة، لكن المنتدى هذا العام يحتوي على شيء فريدة من نوعه، إذ سيشارك فيه عدد محدود من الطلاب الأجانب، بواقع 3 طلاب من كل ولاية أو جامعة، على حسب النشاط.

طرف صناعي إلكتروني يترجم الإشارات العصبية

أضاف الشاب المصري، أن اختيار الطلاب يكون بعد مستوى معين: «في البداية تقدمت لمسابقة، وعندما فزت بالمركز الأول، تأهلت للمشاركة في منتدى (مهندسو المستقبل)».

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن طرف صناعي إلكتروني أو حيوي، يساعد الفرد الذي فقد أحد أطرافه، أو تعرض لحادث أدى لبتر يديه أو أرجله أو الطرف العلوي أو الطرف السفلي، موضحا أن هذه الأطراف تعمل من خلال ترجمة الإشارات العصبية إلى حركة، وبالتالي تساعد الشخص المصاب على التحرك بشكل طبيعي.

سعره يبدأ من 500 دولار

واصل «حمادة»: «أضافت إلى الأطراف الصناعية، إمكانية اللمس أو الإحساس باللمس والحرارة، ما يجعل الطرف الصناعي يحاكي الطرف الطبيعي، ويعالج الكثير من المشكلات التي قد تحدث على المستوى البعيد، وهذا من شأنه تغيير حياة الكثيرين»، لافتا إلى أن التكلفة المبدئية حتى الآن، تعتمد على مستوى البتر، لكن «الموديل» نفسه يبدأ سعره من 500 دولار، بينما الأطراف الصناعية التي تنتجها بعض الشركات، تبدأ أسعارها من 15 ألف دولار.