نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة مطروح 2022-2023.. المجموع والمميزات

ظهرت اليوم الخميس، نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة مطروح 2022-2023، عقب اعتمادها رسميا والإعلان عنها من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تنتظرها شريحة كبيرة من الطلبة للتقديم بها، خاصة بعد أن شملتها مسابقة 30 ألف معلم الأخيرة، لتعلن عن احتياجها لمعلمين تخصص طفولة، واحتياج العديد من المدارس لهذا التخصص، ليترقب طلبة الثانوية التنسيق تمهيدا للتقديم بها.

نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة مطروح

جاءت نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة مطروح 2022-2023، ضمن كليات المرحلة الثانية بمجموع 270 درجة في شهادة الثانوية العامة، وهي من المجاميع المتوسطة، التي تتيح لأعداد كبيرة التقدم لها.

مميزات كلية تربية طفولة مبكرة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، في تصريح صحفي، غن كلية تربية طفولة مبكرة مطروح، من الكليات التي تلتحق بها الفتيات بأعداد كبيرة، وخريجي هذا التخصص أصبحوا مطلوبين في جميع المدارس، وهناك اهتمام بالكلية داخل جامعة مطروح، وتدريب عملي في رياض الأطفال، لإعداد كوادر متميزة وتحهيزها على أعلي مستوى لسوق العمل.

مدارس جديدة تضم رياض أطفال

أوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن هناك احتياجا لخريجين في مدارس مطروح لتخصص رياض الأطفال في المراكز والمدن، مع التوسع في إنشاء مدارس جديدة تضم رياض أطفال لسد العجز في المدن والقرى المحتاجة، بدعم من وزارة التربية والتعليم، وإعلان مسابقة المعلمين عن هذا التخصص.