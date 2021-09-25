نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة 2021 : أماكن شاغرة في 39 كلية

أكدت وزارة التعليم العالي، أن الإثنين المقبل، ينتهي تنسيق الجامعات الحكومية 2021 بغلق باب التسجيل لرغبات المرحلة الثالثة، على أن يتم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثلاث مراحل بفتح التحويلات بين الكليات في إطار النسب المحددة و المقررة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

ترقب نتيجة تربية طفولة 2021

و يترقب العديد من طلاب الشعبة العلمية نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة 2021 خاصة وأن هناك عدد من كلياتها في المرحلة الثالثة، ويواصل طلاب المرحلة تسجيل رغباتهم من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات.

و عن تنسيق كلية تربية طفولة 2021 لطلاب الشعبة العلمية «علوم و رياضة»، أوضحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن الحدود الدنيا تمثلت في الآتي:

تنسيق تربية طفولة 2021 للعلمي

تربية طفولة مبكرة الزقازيق: 303 درجة

تربية طفولة مبكرة المنصورة: 295

تربية طفولة مبكرة بور سعيد: 293

تربية طفولة مبكرة المنوفية: 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط: 279

تربية طفولة طنطا: 276

تربية طفولة كفر الشيخ:272

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات: 270

تربية طفولة مبكرة دمنهور: 268

تربية طفولة مبكرة المنيا:266

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية:265

تربية طفولة مبكرة الفيوم: 260

تربية طفولة مبكرة القاهرة: 258

تربية طفولة مبكرة بني سويف:257

تربية طفولة مبكرة مطروح: 255

تنسيق تربية طفولة 2021 للأدبي

تربية طفولة مبكرة بور سعيد: 298

تربية طفولة مبكرة المنصورة: 294

تربية طفولة طنطا:287

تربية طفولة مبكرة المنوفية: 287

تربية طفولة مبكرة أسيوط:282

تربية طفولة الإسكندرية:281

تربية طفولة عين شمس:281

تربية طفولة كفر الشيخ:280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية: 280

تربية طفولة مبكرة القاهرة:279

تربية طفولة مبكرة دمنهور: 277

تربية طفولة حلوان رياض أطفال: 277

تربية طفولة مبكرة الفيوم: 276

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات: 275

تربية طفولة مبكرة المنيا: 274

تربية طفولة مبكرة بني سويف: 273

تربية طفولة دمياط رياض أطفال: 273

تربية طفولة مبكرة مطروح :273

تربية طفولة قناة السويس بالإسماعيلية 265

تربية طفولة دمنهور 264

تربية طفولة جنوب الوادي 260

تربية طفولة السويس 258

تربية طفولة سوهاج 254

تربية طفولة الوادي الجديد 246.