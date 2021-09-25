نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة 2021 : أماكن شاغرة في 39 كلية
كتب:
أحمد أبوضيف
04:31 م | السبت 25 سبتمبر 2021
تنسيق الجامعات 2021
أكدت وزارة التعليم العالي، أن الإثنين المقبل، ينتهي تنسيق الجامعات الحكومية 2021 بغلق باب التسجيل لرغبات المرحلة الثالثة، على أن يتم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثلاث مراحل بفتح التحويلات بين الكليات في إطار النسب المحددة و المقررة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
ترقب نتيجة تربية طفولة 2021
و يترقب العديد من طلاب الشعبة العلمية نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة 2021 خاصة وأن هناك عدد من كلياتها في المرحلة الثالثة، ويواصل طلاب المرحلة تسجيل رغباتهم من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات.
و عن تنسيق كلية تربية طفولة 2021 لطلاب الشعبة العلمية «علوم و رياضة»، أوضحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن الحدود الدنيا تمثلت في الآتي:
تنسيق تربية طفولة 2021 للعلمي
تربية طفولة مبكرة الزقازيق: 303 درجة
تربية طفولة مبكرة المنصورة: 295
تربية طفولة مبكرة بور سعيد: 293
تربية طفولة مبكرة المنوفية: 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط: 279
تربية طفولة طنطا: 276
تربية طفولة كفر الشيخ:272
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات: 270
تربية طفولة مبكرة دمنهور: 268
تربية طفولة مبكرة المنيا:266
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية:265
تربية طفولة مبكرة الفيوم: 260
تربية طفولة مبكرة القاهرة: 258
تربية طفولة مبكرة بني سويف:257
تربية طفولة مبكرة مطروح: 255
تنسيق تربية طفولة 2021 للأدبي
تربية طفولة مبكرة بور سعيد: 298
تربية طفولة مبكرة المنصورة: 294
تربية طفولة طنطا:287
تربية طفولة مبكرة المنوفية: 287
تربية طفولة مبكرة أسيوط:282
تربية طفولة الإسكندرية:281
تربية طفولة عين شمس:281
تربية طفولة كفر الشيخ:280
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية: 280
تربية طفولة مبكرة القاهرة:279
تربية طفولة مبكرة دمنهور: 277
تربية طفولة حلوان رياض أطفال: 277
تربية طفولة مبكرة الفيوم: 276
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات: 275
تربية طفولة مبكرة المنيا: 274
تربية طفولة مبكرة بني سويف: 273
تربية طفولة دمياط رياض أطفال: 273
تربية طفولة مبكرة مطروح :273
تربية طفولة قناة السويس بالإسماعيلية 265
تربية طفولة دمنهور 264
تربية طفولة جنوب الوادي 260
تربية طفولة السويس 258
تربية طفولة سوهاج 254
تربية طفولة الوادي الجديد 246.