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نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة 2021 : أماكن شاغرة في 39 كلية

كتب:

أحمد أبوضيف
04:31 م | السبت 25 سبتمبر 2021
تنسيق الجامعات 2021

تنسيق الجامعات 2021

أكدت وزارة التعليم العالي، أن الإثنين المقبل، ينتهي تنسيق الجامعات الحكومية 2021 بغلق باب التسجيل لرغبات المرحلة الثالثة، على أن يتم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثلاث مراحل بفتح التحويلات بين الكليات في إطار النسب المحددة  و المقررة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

ترقب نتيجة تربية طفولة 2021

و يترقب العديد من طلاب الشعبة العلمية نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة 2021 خاصة وأن هناك عدد من كلياتها في المرحلة الثالثة، ويواصل طلاب المرحلة  تسجيل رغباتهم من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات.

و عن تنسيق كلية تربية طفولة 2021  لطلاب الشعبة العلمية «علوم و رياضة»، أوضحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن الحدود الدنيا تمثلت في الآتي:

 

تنسيق تربية طفولة 2021 للعلمي

تربية طفولة مبكرة الزقازيق: 303 درجة

تربية طفولة مبكرة المنصورة: 295

تربية طفولة مبكرة بور سعيد: 293

تربية طفولة مبكرة المنوفية: 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط: 279

تربية طفولة طنطا: 276

تربية طفولة كفر الشيخ:272

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات: 270

تربية طفولة مبكرة دمنهور: 268

تربية طفولة مبكرة المنيا:266 

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية:265

 تربية طفولة مبكرة الفيوم: 260

تربية طفولة مبكرة القاهرة: 258

تربية طفولة مبكرة بني سويف:257

تربية طفولة مبكرة مطروح: 255

 

تنسيق تربية طفولة 2021 للأدبي 

تربية طفولة مبكرة بور سعيد: 298

 تربية طفولة مبكرة المنصورة: 294 

 تربية طفولة طنطا:287 

تربية طفولة مبكرة المنوفية: 287

 تربية طفولة مبكرة أسيوط:282

 تربية طفولة الإسكندرية:281 

تربية طفولة عين شمس:281

 تربية طفولة كفر الشيخ:280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية: 280

 تربية طفولة مبكرة القاهرة:279

 تربية طفولة مبكرة دمنهور: 277

 تربية طفولة حلوان رياض أطفال: 277

تربية طفولة مبكرة الفيوم: 276 

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات: 275

 تربية طفولة مبكرة المنيا: 274

 تربية طفولة مبكرة بني سويف: 273 

تربية طفولة دمياط رياض أطفال: 273

تربية طفولة مبكرة مطروح :273 

  تربية طفولة قناة السويس بالإسماعيلية 265 

تربية طفولة دمنهور 264

 تربية طفولة جنوب الوادي 260 

تربية طفولة السويس 258

 تربية طفولة سوهاج 254 

تربية طفولة الوادي الجديد 246.

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