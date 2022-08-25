نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2022.. 246 درجة للعلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العام 2022، عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني المتاح عبر الإنترنت.

وكشفت الوزارة عن الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2022، سواء للشعبة العلمية أو الأدبية، بالدرجات.

تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2022

وجاءت نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2022، إذ توقف الحد الأدنى للشعبة العلمية للكلية عند 246 درجة بنسبة 60% لكلية تربية طفولة جامعة دمياط، وبالنسبة للشعبة الأدبية توقف الحد الأدنى عند 58.53% لكلية تربية طفولة جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2022، وطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022، على أن تبدأ المرحلة من السبت المقبل ولمدة 5 أيام، وستبدأ معامل التنسيق الإلكتروني في استقبال الطلاب مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا.