حمدي الميرغني يروج لفيلمه الجديد «خطة مازنجر»: «مستني رأيكم»

روّج الفنان حمدي الميرغني، لفيلمه الجديد «خطة مازنجر»، والذي بدأ عرضه منذ مساء أمس في بعض دور العرض.

ونشر حمدي الميرغني، صورة تجمعه مع الفنان محمود حافظ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»؛ للترويج لفيلمه الجديد «خطة مازنجر»، وعلق حمدي الميرغني على الصورة المنشورة بـ«فيلم خطة مازنجر ابتداءً من اليوم بجميع السينمات في مصر والدول العربية... مستني رأيكم في الفيلم».

إيرادات الفيلم باليوم الأول

بدأ طرح الفيلم، أمس، في بعض دور العرض، وحقق فقط 108 آلاف جنيه، أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، وبدأ عرض الفيلم رسمياً اليوم الساعة 10 صباحاً بأكثر من دور العرض.

أبطال فيلم «خطة مازنجر»

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم الصف الأول، أبطال فيلم «خطة مازنجر»، وهما ياسمين رئيس حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز .

قصة فيلم «خطة مازنجر»

وفي إطار كوميدي، تدورقصة الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستاليجا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأذق فيقعوا في ورطة أكبر.