عمر كمال يروج لأغنية فيلم خطة مازنجر بصورة: النهاردة 6 مساء

يواصل الفنان عمر كمال، الترويج لأغنية فيلم خطة مازنجر، بطولة الفنانة ياسمين رئيس، التي يقدمها بصوته وذلك من خلال صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي من المقرر لها أن تطرح اليوم الإثنين.

وروج الفنان عمر كمال، صباح اليوم الإثنين لأغنية فيلم خطة مازنجر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال مشاركتة للجمهور بصورة خاصة له معلقا عليها قائلا: «صباح الجمال النهاردة أغنية فيلم خطة مازنجر الساعة 6 مساءا على اليوتيوب».

عمر كمال يروج لأغنية فيلم خطة مازنجر

وتحمل الأغنية الدعائية التي يقدمها عمر كمال، لفيلم خطة مازنجر اسم «اليوم يومك» والتي كان قد طرح البرومو الخاص بها صباح أمس الأحد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن «كمال»، طرح مؤخرا أغنية بعنوان «حلوين»، والتي قدمها على طريقة الديو مع الفنان عبدالباسط حمودة، وحققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث وصلت نسبة مشاهدتها إلى 3 ملايين مشاهدة.

آخر أعمال عمر كمال

وتعاون عمر كمال، فى أغنية «حلوين»، مع المؤلف عمرو قطب وهو أيضا الذي تولى مهمة تلحينها وتوزيع إسلام شيبسي وإخراج كامبا وتقول كلمات الأغنية:

ياااا عيني

إحنا ابسط خلق الله

وأقل نااااس في الدنيا دي

تعملنا بما يرضى الله

تكسب قولبنا في ثانية

تعمل معاااانا الغلط

وتفكر إنك لبط

ع السكه تيجي تتظبط

وتشوف وشوشنا التانية