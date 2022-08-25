انطلاق عرض فيلم «خطة مازنجر» في دور السينما المصرية والعربية

انطلق فيلم «خطة مازنجر» رسمياً في دور العرض السينمائية بدءا من حفلة 10 صباح اليوم الخميس ليلتحق بقائمة أفلام موسم الصيف المعروضة في دور السينما حالياً، كما بدأ عرضه بالتزامن في دور العرض بالدول العربية، إذ احتفلت ياسمين رئيس أمس الأربعاء ببدء عرضه في السعودية.

أبطال فيلم «خطة مازنجر»

فيلم خطة مازنجر من بطولة ياسمين رئيس، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وحسام داغر، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج شركة aka ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

أحداث فيلم «خطة مازنجر»

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستالجيا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، إذ يتمّ تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، وخلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأذق فيقعوا في ورطة أكبر.

وأطلقت الشركة المنتجة يوم الاثنين الماضي الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم «اليوم يومك» من غناء عمر كمال بمشاركة مازن المصري، وكلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى، توزيع هاني محروس.

كلمات أغنية «اليوم يومك»

وتقول كلمات الأغنية: «الليلة فيها إنّ وحلاوة زايدة سنة، والدنيا رايقة بيننا هو النهاردة ايه؟ الجو حلو بحري والضحكة جاية تجري والسهرة لسة بدري الاختلاف دا ليه؟ هو النهاردة ايه دا يومك يومك يوم يوم يوم يومك هنعوم علي عومك».