طرح أغنية «اليوم يومك» لـ عمر كمال من فيلم خطة مازنجر

طرح المخرج والمنتج أحمد خالد موسى، الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر» والتي تحمل اسم «اليوم يومك»، بصوت مؤدي المهرجانات عمر كمال، والطفل مازن المصري، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء اليوم الاثنين.

وعلق أحمد خالد موسى على الأغنية الدعائية لفيلم خطة مازنجر، قائلا: «اليوم ده يوم يوم يومك.. هنعوم على عوم عوم عومك.. أغنية اليوم يومك من فيلم خطة مازنجر.. 25 أغسطس في السينمات».

تعرف على صُناع أغنية «اليوم يومك» لـ عمر كمال

أغنية «اليوم يومك» لـ عمر كمال ومازن المصري، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيي، وتوزيع هاني محروس.

أحداث وأبطال فيلم خطة مازنجر قبل طرحه في السينمات

تدور قصة فيلم «خطة مازنجر»، في إطار كوميدي اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستالجيا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة «مازنجر»، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدي ساسبنس، من خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويحاولان الخروج من هذا المأزق فيتورطان في مشكلة أكبر.

والفيلم من بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، في دور العرض السينمائي يوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، للمنافسة في موسم الصيف، حيث تم الانتهاء من تصوير الفيلم الشهر الماضي.

أحمد خالد موسى يشارك في رمضان المقبل بـ«بابا المجال»

وفي سياق آخر، يشارك المخرج أحمد خالد موسى، في موسم دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «بابا المجال» يجمعه بالفنان مصطفى شعبان، للمرة الثانية، ومن المقرر بدء التحضيرات خلال الفترة القليلة المقبلة، تمهيدًا لانطلاق التصوير.