ما بين الأزمة والعرض.. أبرز معلومات عن فيلم «خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس

ينطق فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، في دور العرض السينمائي يوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، للمنافسة في موسم الصيف السينمائي، حيث تم الانتهاء من تصوير الفيلم الشهر الماضي.

5 معلومات عن فيلم «خطة مازنجر»

- يدور الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستالجيا.

- تعتمد الشخصية الأساسية للفيلم من خلال «مازنجر»، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدي ساسبنس، من خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويحاولان الخروج من هذا المأزق فيتورطان في مشكلة أكبر.

- حدثت أزمة بين صناع فيلم «مازنجر» عندما تقدم المنتج سامي عدنان أفيوني، بشكوى لغرفة صناعة السينما ضد المنتج ريمون رمسيس وشركته المنتجة للفيلم، بسبب حصوله على 56800 دولار لتمويل الفيلم، ولكن الشركة لم تنجز العمل في الوقت المحدد.

- يرجع سبب الشكوى أن المنتج سامي عدنان، تعرض للخسارة المادية الكبيرة، مطالباً بحقه في التعويض المادي عن هذا التأخير.

- العمل يجمع بين ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، وهو من إخراج رامي رزق الله.

أبطال فيلم خطة مازنجر

فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وحسام داغر، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيري ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى في أولى تجاربه الإنتاجية.