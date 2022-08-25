رئيس قناة السويس: تخفيضات للسفن الصديقة للبيئة تشجيعاً للتحول الأخضر

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة بصدد الإعلان عن حوافز وتخفيضات للسفن الصديقة للبيئة، لتشجيع الخطوط الملاحية على بناء السفن التي تعمل بوقود نظيف وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال استقباله وزير الطاقة والمناخ الدنماركي، وبرفقته سفير الدنمارك بالقاهرة، أن الهيئة اعتمدت آليات عمل جديدة بالاعتماد على الطاقة النظيفة، مثل اتجاه الهيئة لتحويل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة للعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تحويل أسطول سيارات وحافلات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال الفريق أسامة ربيع إن قناة السويس تولي اهتماما كبيرا بمراعاة البعد البيئي في كافة مشروعاتها وخططها المستقبلية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية واستضافة مصر لقمة المناخ COP 27.

ربيع يستقبل وفداً دنماركياً لبحث التعاون المشترك

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للجهود المبذولة من قبل حكومة الدنمارك وسعيها الدؤوب لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة في المجال البحري، وهو ما يتلاقى مع استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول عام 2030.

والتقى رئيس هيئة قناة السويس كلاً من دان يورجنسن، وزير الطاقة والمناخ الدنماركي، والسفير سفيند أولينج، سفير الدنمارك بالقاهرة، يرافقهم وفد رفيع المستوى، لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة آليات تعزيز التوجه نحو التحول الأخضر في المجال البحري، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ضم الوفد كلاً من السيد توماس كريستينسين، سفير المناخ بالدنمارك، وهاني النادي، ممثل مجموعة شركات «ايه بي مولر ميرسك مصر»، حيث أكد رئيس هيئة قناة السويس حرص الهيئة على فتح آفاق أرحب للتعاون واستثمار علاقات الشراكة الممتدة لخلق مزيد من فرص النجاح وتبادل الخبرات، لتظل قناة السويس حلقة أساسية لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات بين مصر والدنمارك.

وزير الطاقة الدنماركي: قناة السويس العمود الفقري لتجارة العالم

وقال دان يورجنسن، وزير الطاقة والمناخ الدنماركي، إن قناة السويس تلعب دوراً حيوياً لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمدادات العالمية، واصفاً قناة السويس بالعمود الفقري لحركة التجارة العالمية.

وأشار إلى قيام الخط الملاحي الدنماركي (MAERSK) بالعمل على بناء 14 سفينة جديدة تعمل بالميثانول، وإنشاء أول محطة لإنتاج الوقود الأخضر لتموين السفن الصديقة للبيئة في مصر في توجه جاد وخطوة رائدة لتقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أنه أصبح من الضروري متابعة المتغيرات البيئية والتعاون البناء لتوفير حلول جدية لمواجهة التحديات البيئية.