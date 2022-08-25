سامح شكري يستقبل وزير المناخ الدنماركي لمناقشة تحضيرات «COP27»

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وزير المناخ الدنماركي دان يورجنسن، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ اللقاء يأتي للتباحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف قضايا المناخ في إطار التحضير الجاري لمؤتمر المناخ المقبل في مصر.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.