خبير بيئي: الآمال منعقدة على مؤتمر المناخ في تجاوز مرحلة الاتفاقات للتنفيذ

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إنَّه من غير المتوقع انخفاض درجة حرارة الكرة الأرضية في الفترة الحالية، كاشفًا أنَّ بداية ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بدأ بالتزامن مع بداية الثورة الصناعية عام 1860 بحوالي 1.2 درجة.

العالم يستهدف عدم زيادة حرارة الأرض على 1.5 درجة

وأضاف «سمعان» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ العالم كله يسعى الآن إلى عدم زيادة درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة، إذ أنَّها الدرجة التي يمكن التكيف معها، كاشفًا أنَّ عدم أخذ الدول لخطوات جادة يباعد بين الوصول لهذا الهدف.

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية أنَّ الخطوات الجادة للدول تتضمن التخفيف من أثر التغيرات المناخية بالعالم ومحاولات التكيف، لافتًا إلى أنَّه مازال العالم إلى الآن في مرحلة عقد الاتفاقيات منذ باريس 2015 وما قبلها.

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وكشف «سمعان» عن الآمال المنعقدة على مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أنَّه من غير المتوقع انتهاء هذه التغيرات خلال فترة زمنية قريبة، إلا أنَّ العالم يستهدف تخفيفها والتكيف قليلًا معها حتى نأمن من تداعيتها التي يمكن أن تؤثر على البشرية كافة.