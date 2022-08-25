4 مليارات دولار تدفقات استثمارية لمصر خلال 3 أشهر.. أوروبا في الصدارة

شهدت الفترة من يناير – مارس 2022 أكثر التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في العام المالي 2021-2021، مقارنة بالربعين الأول والثاني من العام، إذ زاد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الربع الثالث من العام، مسجلةً 4.083 مليار دولار أمريكي.

4 مليارات دولار استثمارات أجنبية

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزية المصري، أنَّ الربع الثالث من العام المالي الماضي، سجلت صافي استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 4.083 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الثاني «أكتوبر – ديسمبر 2021»، و1.664 مليار دولار في الربع الأول «يوليو – سبتمبر 2021».

الإمارات في الصدارة عربيا.. وأوروبا عالميا

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال الربع المذكور بإجمالي استثمارات 2.674 مليار دولار، بينما جاء الاتحاد الأوروبي مجتمعاً بـ2.082 مليار دولار، وكانت هولندا 741 مليون دولار، وإيطاليا 660.8 مليون دولار، بلجيكا 192.2 مليون دولار، وفرنسا 155.1 مليون دولار، ثم ألمانيا 85.1 مليون دولار أكثر الدول استثماراً فيه.

حلت الولايات المتحدة الأمريكية في مرتبة متقدمة، بإجمالي استثمارات خلال الربع الثالث بـ566.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ591.6 مليون دولار، أما عربياً، فكانت الكويت ثاني أكبر مستثمر في مصر بصافي استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 168.9 مليون دولار، ثم قطر بـ140.1 مليون دولار، ثم المملكة البحرينية بـ121.7 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بـ108 ملايين دولار، بينما كانت أقل الدول العربية استثماراً السودان بـ0.2 مليون دولار.

70.3 مليون دولار استثمارات تركية

كان نصيب تركيا من صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 70.3 مليون دولار، وسنغافورة 139.5 مليون دولار، و134.9 مليون دولار لسويسرا، و155.8 مليون دولار للصين، و85 مليون دولار لكندا، واليابان 26.5 مليون دولار، بينما استثمرت الهند 60.1 مليون دولار، وكرويا الجنوبية 37 مليون دولار، واستراليا 4.5 مليون دولار.