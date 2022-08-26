غدا.. بدء تدريبات المعلمين المرشحين للترقي للحصول على شهادة الصلاحية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستبدأ غدًا عقد تدريبات للمعلمين المرشحين للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2022/2023، ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وطالبت وزارة التعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، بالتنبيه على المرشحين للترقي بسرعة الدخول على الموقع لطباعة إخطارات التدريب، لمعرفة موعد ومكان التدريب، وتنفيذ البرنامج التدريبي للحصول على شهادة الصلاحية المطلوبة للترقي للمعلمين.

رابط التسجيل طباعة إخطارات التدريب للمرشحين للترقي

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا على موقع نظام إدارة كادر المعلمين (التسكين والترقي للمعلمين) للتسجيل للاستعلام عن مواعيد وأماكن التدريب للمرشحين للترقي من خلال إدخال البيانات كود المعلم والرقم القومي و كلمة السر.

وقالت الوزارة التعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، يتم عقد تدريبات المرشحين للترقي في قاعات التدريب بالإدارات التعليمية التابعة للمديريات طبقا لعدد المستهدفين في كل مديرية، طبقا للخطة المرسلة بالمدة المحددة لتنفيذ البرنامج.

توفير قائمة معتمدة بالمدربين للترقي

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد طبقًا لتعليمات، وأن يتم اختيار قاعات تدريبية تكون جيدة التهوية مريحة المقاعد، بالإضافة توفير قائمة معتمدة بالمدربين المعتمدين في مجال برنامج التغيرات المناخية وتوفير من المادة التدربية إلكترونيًا.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تجميع كشوف الحضور والإنصراف للمرشحين للترقي في وظائف المعلمين في كل قاعة تدريبيه، ويكون مدير إدارة التدريب مسئول مسؤولية كاملة عنها، ويتم تسليمها بحافظة إلى مدير فرع الأكاديمية مع الاحتفاظ بنسخة ورقية.