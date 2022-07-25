التعليم: بدء تدريبات التسكين على وظائف كادر المعلمين بالمديريات اليوم

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بدء عقد برنامج التنمية المهنية اللازمة لمنح شهادة الصلاحية لنقل (التسكين) على وظائف كادر المعلمين، اليوم الاثنين 25 يوليو، ويستمر حتي يوم 9 أغسطس 2022 المقبل.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطاب للمديريات، إنه سيتم عقد التدريب في قاعات بالمديريات التعليمية من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا طبقا لعدد المستهدفين في كل مديرية بالتعاون مع فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

عقد اختبارات في بداية أول يوم تدريبي

ووجهت الأكاديمية مدير إدارة التدريب بالمديريات التعليمية، بعقد اختبارات قبلية في بداية أول يوم تدريبي، واختبارات بعدية في نهاية آخر يوم تدريبي، مؤكدين مراعاة العدالة التامة بين جميع المدربين عند توزيعهم على قاعات التدريب، ولا يجوز الاستعانة بالمدرب الواحد في أكثر من يومين.

كما شددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على التنبيه علي المتدربين ضرورة الحضور بما لا يقل عن 75% من ساعات البرنامج، ويسمح للمتدرب الذي تخلف في الحضور طبقاً للموعد المحدد لعذر قهري بالحضور في موعد الدور التالية في أقرب قاعة تدريبية.

وأكدت الأكاديمية المهنية المعلمين، أن مدير إدارة التدريب مسئول مسئولية كاملة بتجميع كشوف الحضور والانصراف لكل قاعة تدريبية، وتسلم إلي حافظة إلي مدير فرع الأكاديمية مع الاحتفاظ بنسخة ورقية للرجوع إليها وقت الحاجة في موعد أقصاه 48 ساعة من انتهاء البرنامج التدريبي.

محتويات ملف التسكين لأوائل الخريجين

- بيان حالة إلكتروني معتمد .

- استمارة تقييم أداء المعلمين بواسطة مدير المدرسة.

- استمارة تقييم أداء المعلم بواسطة موجه المادة.

- إقرار قيام بالعمل .

- صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

- صورة طبق الأصل من شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية .

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إخلاء الطرف الخاص بحضور البرنامج التدريبي.

- استيفاء تقييم أداء المعلم.

- إقرار قيام بالعمل.