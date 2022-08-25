رئيس الوزراء: الزيادة السكانية الجديدة الأقل من الأربع سنوات الماضية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الزيادة السكانية ستظل التحدي الكبير لمصر، ووفقًا للتقديرات التي تحققت خلال السبعة أشهر الأولى في هذا العام، سيصل عدد المواليد إلى نحو مليونين و185 ألف مولود.

الزيادة السكانية الجديدة الأقل من الأربع سنوات ماضية

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في العلمين الجديدة: «الزيادة أقل من الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، لكن السنة الوحيدة الأقل هي السنة اللي فاتت بسبب ظروف كورونا، فهناك ظروف معينة مشجعتش لعملية الإنجاب بصورة طبيعية».

وتابع: «مازال أمامنا تحدي 2 مليون و185 ألف مولود جديد في الدولة، قصادهم معدل وفيات 500 أو 550 ألف مواطن، بالحسبة البسيطة بنتكلم عن زيادة طبيعية يعني نحو مليون و600 ألف خلال نهاية العام الجاري، وهذا رقم رهيب يعادل سكان دول».

لن نشعر بأي جهد طالما بقيت الزيادة السكانية بهذه المعدلات

وواصل: «أي جهد بيبذل من الدولة، مش هنحس به طول ما هذه الزيادة تحصل بهذه المعدلات، علشان كدة لازم نتوقف مع نفسنا ونقول محتاجين ولفترة ما يبقى عندنا برنامج ووعي لمدة 10 سنين بألا يتجاوز عدد المواليد في أي أسرة 2 عشان نحقق المستهدف، والناس تشعر بتحسن أوجه الحياة، والدولة تقدر تعوض الفجوة المتراكمة في نفس أعداد المدارس والخدمات والمستشفيات».