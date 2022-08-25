عاجل.. الحكومة: تسليم بطاقات معاشات تكافل وكرامة الجديدة للمواطن في منزله

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّه سيتمّ تسليم بطاقات ميزة للأسر الجديدة المنضمة لمعاش «تكافل وكرامة» في ميعاد صرف المعاش خلال شهر سبتمبر المقبل.

طباعة 250 ألف بطاقة ذكية ميزة

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنَّه تمّ طباعة 250 ألف بطاقة ذكية ميزة، وكل أسر ستستلم بطاقتها في منزلها، بعد توزيع البطاقات من خلال شركات التوزيع.

الدولة ستتحمل تكلفة 500 ألف فرد زيادة بمعاش تكافل وكرامة

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنَّ الدولة ستتحمل تكلفة 500 ألف فرد زيادة في معاش تكافل وكرامة بواقع 3 مليارات جنيه سنوياً.