«الصحة»: تكثيف العمل ببرامج حياة كريمة وملف الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، بمقر وزارة الصحة في العلمين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة ليسلي ريد، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والوفد المرافق لهما؛ لتعزيز سبل التعاون ودعم القطاع الصحي المصري.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بمدير الوكالة والوفد المرافق لها، وعبر عن امتنانه وتقديره للتعاون المستمر مع الوكالة في القطاع الصحي، الذي شهد خلال جائحة كورونا خطوات تضامنية من الجانبين.

وأشار وزير الصحة إلى تكثيف العمل المشترك من خلال البرامج التي تقدمها مبادرة حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وملف الزيادة السكانية خلال السنوات المقبلة.

كما رحب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، وأعرب عن الشكر والتقدير للدور الذي يقوم به المكتب الإقليمي للمنظمة في دعم المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية، وفي مقدمتها النجاح الذي حققته مصر في القضاء على فيروس سي، وكذلك القدرة المصرية على إدارة التعامل مع جائحة كورونا.

استضافة مصر لمؤتمر المناخ

وأعرب عن تطلعه للتعاون الدائم مع المنظمة في عدد من الملفات المهمة والتحديات المستقبلية، وذلك في ظل اقتراب استضافة مصر لمؤتمر المناخ رقم 27 خلال نوفمبر المقبل.

وخلال اللقاء، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إطلاق العمل بالمنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية، في إطار التعاون الثلاثي بين الوزارة والوكالة ومنظمة الصحة العالمية، التي تكون شريكًا أساسيًا لدعم الأنشطة والملفات الصحية المصرية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد أهمية التعاون مع الوكالة الأمريكية لتدريب جميع الجهات المعنية بالوزارة في مجال الترصد والتتبع والاستجابة للجائحة، بالإضافة إلى إرسال بعثات من الفرق الطبية المتخصصة بمجال التحاليل الطبية ضمن برنامج تدريبي مدته 6 أشهر، وذلك بهدف صقل مهاراتهم المهنية ورفع كفاءتهم، مؤكدًا أن الوزير حرص على بحث التعاون في مجال المستلزمات والأدوات والمساعدات الطبية.

وتابع أن الوزير بحث التعاون في مجال ميكنة جميع المنشآت الصحية، بما يتيح إنشاء ملف صحي لكل مواطن، وهو ما ييسر إجراءات الحصول على الخدمة الصحية من خلال أي مركز صحي أو مستشفى قريب، وهو ما ينعكس على تكامل وترابط الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الملف الصحي الموحد يسهم في إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطن، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتحسين آليات إدارة عملية الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة طبية متميزة بأقل تكلفة.

بناء قدرات العاملين في القطاع الصحي

وأعربت مديرة الوكالة عن شكرها للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتقديرها للعمل المشترك مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدة حرص الوكالة على دعم القطاع الصحي المصري، كما أبدت اهتماما لتفعيل التعاون في ملف السكان وكذلك بناء قدرات العاملين في القطاع الصحي من مختلف المحاور.

ومن جانبها، أثنت الدكتورة نعيمة القصير على متانة التعاون بين المكتب الإقليمي للمنظمة ووزارة الصحة والسكان في مجالات مواجهة الأوبئة والأمراض المتوطنة، وتعزيز الرعاية الصحية وغيرها من المجالات، مؤكدة ضرورة التكامل والتناغم في تفعيل الاتفاقيات المشتركة لتعظيم الفائدة المرجوة.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون المبادرات العامة، والدكتورة سالي ساهر مسؤول الملف الصحي بالوكالة الأمريكية، والدكتور عمر أبو العطا عضو المكتب الفني بمنظمة الصحة العالمية.