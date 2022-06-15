حياة كريمة بأسيوط: انطلاق أمسيات ثقافية للتوعية بمخاطر الزواج المبكر والختان

قال المهندس مينا إبراهيم، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسيوط، إن فكرة الفعاليات والأمسيات التوعوية «جلسات الدوار» يتم تنظيمها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لافتا إلى أن المبادرة لها دور أصيل في العمل لا يقتصر على البنية التحتية والخدمات بل يتعلق بتنمية حياة الإنسان وبنائه.

3 أمسيات بالتعاون مع القومي للمرأة

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المبادرة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعمل على رفع حالة الوعي بين الأهالي من سيدات ورجال وشباب وأطفال، لافتا إلى أن المبادرة نفذت 3 أمسيات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في ساحة سليم، وتناولت الأمسيات الثقافية التوعية بمخاطر الزواج المبكر وختان الإناث وتنمية دور المرأة في المجتمع وتفعيله، وتنظيم الأسرة والاكتفاء بعدد محدد من الأبناء.

استجابة كبيرة من الأهالي

وأشار إبراهيم إلى أن هناك استجابة كبيرة من الأهالي لما تقدمه مبادرة حياة كريمة من جلسات وعي ومناقشة حول قضايا الأسرة وصحة المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة، لافتا إلى أن التوعية المستمرة تؤثر بشكل كبير في تصرفات الأهالي خاصة وأن القرى التي يقدم لها الدعم بعيدة عن المراكز والعاصمة أسيوط.

وأكد منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسيوط، أن القرى المقدم لها الدعم التوعوي لم تكن في الخريطة قديما، وأصبحت حاليا محل اهتمام من الدولة المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن الدعم يقدم أيضا للأطفال، وأن مشروعات حياة كريمة في أسيوط تخطت حاجز الـ1595 مشروعا، ونسبة التنفيذ تتخطى الـ40% على مستوى المحافظة، و80% في بعض القطاعات نظرا لاتساع محافظة أسيوط، وتقدمها بعدد قرى كبير لمنظومة التطوير، «قدمنا 35 مجمعا خدميا بنسبة تنفيذ تصل إلى 78%، ومراكز شباب بنسبة 60%، والمدارس لها 131 مشروعا لإضافة 1200 فصل دراسي بنسبة تنفيذ تتخطى الـ95% وتدخل الخدمة خلال العام الدراسي المقبل».