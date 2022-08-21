رامي جمال: المطرب النقاش مفيش في موهبته اتنين تلاتة.. ومدعمتوش عشان التريند

نشر الفنان رامي جمال فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أكد من خلاله أن تبنيه للمطرب النقاش لم يكن سعيا وراء التريند كما يردد البعض.

وقال رامي جمال خلال الفيديو: «أنا شايف القبول اللي ربنا كاتبه للفنان أحمد سالم، أحمد فنان مشوفتش في موهبته اتنين تلاتة وشايف القبول اللي ربنا كتبه والحب اللي إنتو حببتوه ليا حاجة مش بتحصل كل يوم، ما زال الصوت الحلو والفن الحقيقي الناس بتدعمهم، أنا بساعد نفسي كفنان وملحن وكمطرب».

رامي جمال: اللي باعتينلي كدة أكيد موهوبين بردو

واضاف رامي جمال: «فيه ناس بتقولي إنت بتساعد عشان التريند دي مش شخصيتي ولا عمرها هتبقى شخصيتي، اللي باعتينلي كدة أكيد موهوبين بردو ومنتظرين الفرصة، وأكيد شايفين إن القبول والفرصة اللي ربنا إداها لأحمد هما يستحقوها، والله بطمنكم كلكم، جيالكم الفرصة والرزق من ربنا بميعاد».

رامي جمال: بقول لأحمد كفاية برامج

واختتم قائلا: «اللي أحمد عمله اتصور فيديو وهو بيشتغل، وربنا كاتبله بعد سنة ونص الفيديو ينتشر جدا ومش عايز أقولكم كمية الفنانين وشركات الإنتاج اللي كلموني عشان أحمد، وعايز أقول لأحمد كفاية برامج لحد ما نخلص الأغاني».