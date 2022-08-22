عبر «الستات مايعرفوش يكدبوا».. محمد نور يهدي المطرب «النقاش» لحنا جديدا

أعلن الفنان محمد نور، عن رغبته في تقديم لحن خاص لأحمد سالم، الشاب الذي انتشرت فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وهو يغني أثناء تأدية عمله كـ«نقاش».

محمد نور: المغني النقاش صاحب صوت قوي ومميز

أضاف «نور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا»، المذاع على cbc، من تقديم منى عبد الغنى وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري، أن «سالم» صاحب صوت قوي ومميز، لذلك يود التعاون فنيا معه، قائلا: «صوته رهيب وهو شاطر جدا.. عايز حد يوصلني بيه، في لحن ناوي أقدمه ليه».

وتواصل البرنامج مع «سالم»، وتم الاتفاق بينه وبين الفنان محمد نور لتقديم اللحن الخاص به، وعقد اجتماع بينهما للوقوف على تفاصيل التعاون المقبل.

«نور» يشيد بـ«شوفتوا للقمر» مع مصطفى قمر

وفي سياق آخر، أعرب محمد نور، عن سعادته بالديو الغنائي الذي قدمه مع الفنان مصطفى قمر بعنوان «شوفتوا للقمر»، مشيرا إلى أن هذه الأغنية ضمن أحداث فيلمه القادم والمقرر عرضه في دور السينما قريبا ويحمل اسم «الحب بتفاصيله»، وهو نفس عنوانه ألبومه الجديد، لذلك ستكون الأغنية ضمن الألبوم أيضًا.

وكشف نور خلال المداخلة الهاتفية أن هناك أغنية سينجل جديدة يستعد لإطلاقها مع فريق«واما» قريبا.