بيومي فؤاد ينضم لأسرة الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»

أعلن المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، انضمام الفنان بيومي فؤاد، لأسرة مسلسل «رمضان كريم»، والمقرر عرضه في رمضان 2023.

ونشر «السبكي»، صوره تجمعة ببيومي فؤاد، وعلق عليها قائلا: «انضمام بيومي فؤاد لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني تمهيداً لعرض المسلسل في رمضان 2023 إنتاج أحمد السبكي وتأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز».

الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم

وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم»، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، روبي، نجلاء بدر، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، وهو من تأليف أحمد عبدالله.

وتدور أحداث مسلسل «رمضان كريم»، عن روحانيات شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى مشكلات الأسر المصرية البسيطة.

بيومي فؤاد يشارك في فيلم «تسليم أهالي»

ويشارك الفنان بيومي فؤاد، في فيلم «تسليم أهالي»، والذي يعرض حاليا في دور العرض ويضم عدد من نجوم الفن وهم دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد والراحلة دلال عبدالعزيز، كما يضم عددًا من ضيوف الشرف من بينهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركتي سينرجي وروزناما.