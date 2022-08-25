أستاذة اقتصاد: الدولة تساند المواطنين لتجاوز الأزمة العالمية

اتخذت الدولة المصرية، اليوم، الخطوات الأولى في بدء تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية، والتي جرى توجيه الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني، كحزمة استثنائية وإضافية؛ لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى الحالية.

وأصدرت الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء، اليوم، عدة قرارات خاصة ببرنامج الحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ أول سبتمبر المقبل.

وتعليقا على هذه القرارات، قالت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية سابقا، إن بدء تنفيذ الحكومة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي نتيجة شعور الدولة باحتياجات المواطنين، خاصة في ظل الأحداث التي يشهدها العالم خلال الوقت الحالي من صدمات وأزمات اقتصادية بشكل واضح، ما يؤثر على المواطنين.

مساندة المواطنين لتجاوز الأزمة الاقتصادية

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأزمات الاقتصادية العالمية أثرت على جميع الدول والمواطنين الذين يعيشون بها، ما جعل الدولة تحاول في مساندة المواطنين بشكل ما لتخطي الأزمة.

وأشارت إلى أن الأزمات الحالية أثرت بدورها على المواطنين وظروفهم المعيشية ومتطلباتهم، ما يجعل الدول تتخذ الكثير من القرارات لتحسين حياة ومعيشة المواطنين، ولكي تتحسن ظروفهم المعيشية بشكل مؤقت حتى انقضاء الأزمة الحالية.

مساعدة محدودي الدخل

وأكدت أن مثل هذه الإجراءات لازمة في الوقت الحالي لمساعدة محدودي الدخل على تخطي الأزمات الاقتصادية ومواجهتها، خاصة وأن جميع المشكلات التي نعاني منها في الوقت الحالي ناتجة عن أحداث عالمية وليست محلية.