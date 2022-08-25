مدارس ووحدات صحية وخطوط مياه.. أبرز مشروعات «حياة كريمة» في الحمام

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لقاء القيادات التنفيذية لمبادرة حياة كريمة، الذي عقد بقاعة مؤتمرات مركز ومدينة الحمام، اليوم الخميس، للوحدة المركزيه لحياة كريمة، بحضور الدكتور عادل لطفي، مدير التخطيط بوزاره التنمية المحلية، والمهندس محمد جمال، والمهندس حسين السنيني، منسق «حياة كريمة» بمحافظة مطروح، وأعضاء وحدة حياة كريمة في مطروح مع ممثلي قرى مركز الحمام بحضور وجيه عبدالرازق، رئيس مدينه الحمام.

لقاء جماهيري لمبادرة حياة كريمة بمطروح

وأكد محافظ مطروح أن لقاء اليوم، التقي خلاله ممثلي وحده حياة كريمة بمركز الحمام، ورؤساء قرى الشمامه والعميد وأولاد مسعود وساحل العميد، والرويسات، وبنجر 23 و 25 و 28 بحضور مثلي المديريات المختلفه وممثلي لجان المشاركه المجتمعيه بالقرى والمرشحة بالمركز، بحضور جماهيري العمد والمشايخ والعواقل، وجري مراجعة خطط المشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمحافظة مطروح بإجمالي عدد 23 قريه و7 مناطق وعقد الجلسات التشاورية مع الجهات التنفيذية والوقوف على الاحتياجات الفعلية فى كافة القطاعات مناقشه هذة الاحتياجات.

مشروعات حياة كريمة بالحمام

وأشار محافظ مطروح إلى أن المقترحات تضمنت قطاع المياه بشان امداد القرى بخطوط مياه وسيارات مياه وانشاء محطه تنقيه بقدره 5000م3 بقري البنجر، كما سيتم التنسيق في قطاع الصرف الصحي مع الهيئة القوميه للصرف لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في القري، وتضمن مقترحات مشروعات قطاع الزراعه عمل وحده زراعيه وانشاء بعض الجمعيات الزراعية، وفي قطاع الصحه بإنشاء بعض الوحدات الصحية او رفع كفاءة الوحدات التي تحتاج إلى رفع كفاءة، وفي قطاع التعليم إنشاء مدارس جديدة وعمل توسعه في بعض المدارس مع رفع كفاءه مدارس أخرى وانشاء مدارس فصل واحد مع التاكيد على ضمان تشغيلها، وفتح بعض الفصول الثانوي العام والفني والزراعي، وفي قطاع التموين بفتح بعض المكاتب جديده، وقطاع الشباب والرياضه بإنشاء مباني وملاعب جديده لمراكز الشباب، وقطاع التضامن إنشاء وحدات اجتماعيه جديده وفي قطاع الكهرباء بدعم التجمعات بمحولات ذات قدره اكبر وصيانة الشبكات وتركيب اعمدة جديده وقيام شركات الكهرباء بعمل خطه متكامله، وإنشاء بعض نقاط الإسعاف.