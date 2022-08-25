نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنوفية للأدبي
10:31 م | الخميس 25 أغسطس 2022
جامعة المنوفية .. صورة أرشيفية
يبحث الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنوفية أدبي بالدرجات، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في وقت سابق وتسجيل الطلاب رغباتهم في المرحلة الثانية، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي جامعة المنوفية
وتلقى كليات جامعة المنوفية اهتمام فئة كبيرة من الطلاب، لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنوفية أدبي بالدرجات، حيث جاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية بالنسبة لكليات جامعة المنوفية 241 درجة، وهو مجموع كلية تربية رياضية بنات بشبين الكوم.
ارتفاع درجات بعض الكليات عن العام الماضي
وشهدت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنوفية أدبي بالدرجات، ارتفاع درجات بعض الكليات عن العام الماضي، بينما في بعض الكليات الأخرى شهدت انخفاضًا في عدد الدرجات مقارنة بالعام الماضي، ويستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لعام 2022، في السطور التالية:
- كلية تربية جامعة المنوفية 298
- كلية تربية طفولة مبكرة المنوفية 284
- كلية تربية تعليم ابتدائي المنوفية 276
- كلية تجارة جامعة المنوفية 270
- كلية آداب جامعة المنوفية 270
- كلية تجارة انتساب موجه 264
- كلية آداب انتساب موجه 263
- كلية حقوق جامعه المنوفيه 254
- كلية حقوق انتساب موجه المنوفية 252
- كلية اقتصاد منزلي المنوفية 251
- كلية تربية نوعية أشمون 245
- كلية تربية رياضية بنات المنوفية 241