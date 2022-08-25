نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنوفية للأدبي

يبحث الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنوفية أدبي بالدرجات، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في وقت سابق وتسجيل الطلاب رغباتهم في المرحلة الثانية، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي جامعة المنوفية

وتلقى كليات جامعة المنوفية اهتمام فئة كبيرة من الطلاب، لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنوفية أدبي بالدرجات، حيث جاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية بالنسبة لكليات جامعة المنوفية 241 درجة، وهو مجموع كلية تربية رياضية بنات بشبين الكوم.

ارتفاع درجات بعض الكليات عن العام الماضي

وشهدت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنوفية أدبي بالدرجات، ارتفاع درجات بعض الكليات عن العام الماضي، بينما في بعض الكليات الأخرى شهدت انخفاضًا في عدد الدرجات مقارنة بالعام الماضي، ويستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لعام 2022، في السطور التالية: