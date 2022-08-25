نتيجة تنسيق كلية تجارة بنها 2022-2023.. 277 درجة للانتظام و268 للانتساب

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية تجارة بنها 2022-2023، وبلغ الحد الأدنى للكلية في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 277 درجة للانتظام و268 درجة للانتساب الموجه، للطلاب الملتحقين بالكلية ممن اجتازوا الثانوية العامة 2022.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، نتيجة تنسيق كلية تجارة بنها 2022- 2023، والحد الأدنى للقبول بها، في إطار خدماتها ضمن تنسيق الجامعات 2022 على مدار الساعة.

تنسيق كلية تجارة بنها 2022- 2023 الحد الأدنى

وحددت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية تجارة بنها 2022-2023 في المرحلة الثانية بـ277 درجة للانتظام، وجاء تنسيق كلية تجارة انتساب موجه بنها في المرحلة الثانية للتنسيق بـ 268 درجة للشعبتين العلمية والأدبية.

أقسام كلية تجارة بنها انتساب وانتظام

تضم كلية تجارة بنها، عددًا من الأقسام العملية لإعداد خريجًا يقابل الاحتياجات المتعددة لسوق العمل المحلية والخارجية، وهي:

- قسم المحاسبة.

- قسم الاقتصاد.

- قسم إدارة الأعمال.

- قسم الإحصاء والرياضة والتأمين.

ويمكن للطلاب معرفة المزيد من التفاصيل حول فرص عمل كل قسم وطريقة ومناهج الدراسة، من خلال الموقع الرمسي لكلية التجارة بجامعة بنها من هنا