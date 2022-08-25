نتيجة تنسيق كلية تربية المنوفية بشبين الكوم 2022-2023.. 307 درجات

بعد طول انتظار من طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الماضية، ظهرت نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية صباح اليوم، ومن ضمن الكليات المهمة التي يبحث عنها الطلاب، كلية التربية بجامعة المنوفية، وجاءت نتيجة تنسيق كلية تربية المنوفية بشبين الكوم 2022-2023، بمجموع 307 درجات.

نتيجة تنسيق كلية تربية المنوفية بشبين الكوم 2022-2023

ولقيت نتيجة تنسيق كلية تربية المنوفية بشبين الكوم 2022-2023، اهتمامًا كبيرًا من الطلاب، وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة الماضية.

وجاءت نتيجة تنسيق كلية تربية المنوفية بشبين الكوم 2022-2023، أعلى من العام الماضي الذي كان الحد الأدنى القبول به في الكلية 303 درجات، بينما العام الحالي جاء مجموع الدرجات 307 درجات، ليكون الفارق 4 درجات بين العام الحالي والماضي.

أقسام كلية التربية جامعة المنوفية

ووفقًا للموقع الرسمي لكلية التربية جامعة المنوفية، تحتوي على 3 أقسام، وهي: «قسم علم النفس التربوي، قسم أصول التربية، قسم مناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم»، ويوجد العديد من الشروط الواجب توفرها ومنها، يجب دفع المصاريف اللازمة، ووضع جميع الأوراق في دوسيه للمحافظة عليها، وتوقيع الكشف الطبي وتقدم ما يثبت ذلك معتمدا من الإدارة الطبية بالجامعة، فيما بلغت مصروفات الكلية 1300 جنيه في السنة الدراسية.