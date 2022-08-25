نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق المنصورة 2022/ 2023‏ علمي وأدبي

ظهرت نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق المنصورة 2022-2023‏، اليوم الخميس، والتي أعلنها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،‏ ضمن نتيجة تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على ‏الثانوية ‏العامة بالجامعات المصرية للعام 2022، للمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، حيث يمكن لطلاب جميع شعب الثانوية العامة «علمي علوم- علمي رياضة – أدبي» الالتحاق بالكلية، وفق تنسيق كل شعبة .

نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق المنصورة 2022/ 2023

جاءت نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق المنصورة 2022-2023‏، ‏لشعبة الأدبي بمجموع درجات 267 درجة، أما شعبة العلمي« علوم – رياضة» فمجموع درجات 246 درجة، وهي من الكليات الحديثة في جامعة المنصورة، حيث تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية عام 2006 أي مر علي إنشائها 16 عاما في الوقت الذي تحتفل جامعة المنصورة بيوبيلها الذهبي هذا العام.

أقسام كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة

وتضم كلية السياحة و الفنادق بجامعة المنصورة 3 أقسام وهي قسم الدراسات السياحية، و قسم الدراسات الفندقية، وقسم الإرشاد السياحي، وتقع الكلية في شارع الثانوية بمدينة المنصورة، في مبني هو تحفة معمارية وله قيمة تراثية كبيرة في محافظة الدقهلية، وهي إحدى الكليات التي لا تزال خارج الحرم الجامعي للجامعة والذي يضم 16 كلية.