ميرفت أمين تنفي شائعة وفاتها: «سخيفة وممكن حد من أهلي يحصله حاجة»

أبدت الفنانة ميرفت أمين، استياءها الشديد، بسبب انتشار شائعة وفاتها، خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل رواد السوشيال ميديا، مشيرة أنها لا تنظر لهذه الشائعات ولا تؤثر على حالتها النفسية.

ميرفت أمين ترد على شائعات وفاتها

وقال ميرفت أمين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لا تعلم من أين جاءت هذه الشائعة، وإن مروجي الشائعات السخفية لا يدركون حجم تأثر الأهل والأصدقاء والأقارب: «ممكن حد من أهلي يحصلوا حاجة بسبب أنه يقرأ إني توفيت أو تعبت فكروا قبل ماتكتبوا أي حاجة واتأكدوا منها».

وأضافت «أمين»، أنها لا تتأثر بهذه الشائعات، لأنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، تشكر الله عليها، وأن الفنانين دائما يتلقون الكثير من هذه الشائعات.

ميرفت أمين تقرأ اسكربت لعمل درامي

وأشارت الفنانة ميرفت أمين، إلى أنها تقرأ اسكربت لعمل درامي، ولكنها ستحسم أمر المشاركة بعد أسبوع، بعد أن تنتهي من قراءة العمل نهائيا، والتأكد من أنه عمل جيد، يستحق مشاركتها.

آخر مشاركة فنية للفنانة ميرفت أمين

وشاركت الفنانة ميرفت أمين مؤخرا، في فيلم «أعز الولد»، الذي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي حول خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادتهم سالمين.

وشارك في بطولة الفيلم ميرفت أمين، الراحلة دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، محمد شاهين، محمود الليثي، علي قنديل، حاتم صلاح، صابر الطوخي، كريم العمري، رجاء الجداوي، ومن تأليف شريف نجيب، ومن إخراج سارة نوح.