تفاصيل الاشتراك في «كورس» التسويق الإلكتروني من وزارة الشباب.. مجاني

تطلق وزارة الشباب العديد من الدورات التدريبية والكورسات للشباب والخريجين، ومن بينها التسويق الإلكتروني أو الـDigital Marketing.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض التفاصيل الخاصة بكورس التسويق الإلكتروني، مشيرة إلى أنها دائما ما تتلقى أسئلة عن هذا المجال وكيفية الاشتراك فيه وهل يحتاج مؤهلات معينة أم لا؟

تفاصيل كورس التسويق الإلكتروني

- يكون التدريب الخاص بالتسويق الإلكتروني مجّاني، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب عبر موقع التواصل «فيس بوك»، حيث أنه مقدّم من الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مشروع «طوّر وغيّر».

- من المقرر أن يبدأ التدريب الخاص بالتسويق يوم 26 وحتى 29 أغسطس وسيقدّم «أون لاين» خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز أو Microsoft Team، كما يوجد مواعيد صباحية ومسائية لتسهيل الحضور على المشاركين ومراعاة لظروفهم.

- يتلزم المشارك بحضور الأربع محاضرات كما سيحصل على شهادة حضور مقدّمة من وزارة الشباب و الرياضة وشركة مايكروسوفت.

كيفية الاشتراك في كورس التسويق

- سجّل بياناتك من خلال الضغط هــنا.

- اعمل سكان لـQR Code الذي ستجده في التصميم على الرابط أعلاه.

- يمكن الحضور من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز أو Microsoft Teams في المواعيد الصباحية من الساعه 1 للساعة 4 ظهرًا أو في المواعيد المسائية من الساعة 7 إلى الساعة 10 مساءً .

- يجب على المتقدم متابعة صفحة وزارة الشباب والرياضة بشكل مستمر حيث سيتم التذكير بالمحاضرة ووضع لينك التسجيل.