انطلاق دورة التسويق الإلكتروني للصحفيين بمحافظة دمياط

انطلقت اليوم الدورة التدريبية المتقدمة للتسويق الالكتروني وإدارة المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمقر مركز التعليم المدني وإعداد القادة بمحافظة دمياط، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتوره منال عوض محافظ دمياط، وبحضور حمدي البيومي مدير مركز التعليم المدني وإعداد القادة بمدينة دمياط الجديدة.

أهداف الدورة التدريبية

وتهدف الدورة التي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، إلى الارتقاء بمهارات الزملاء الصحفيين بالمحافظات، لضمان مواكبة التطور التكنولوجي في الصحافة العالمية.

محاور التدريب

وتشمل الدورة مجموعة من المحاور الرئيسية من أهمها دراسة مهارات كتابة ونشر المحتوى الصحفي لمواقع التواصل الاجتماعي، ومهارات التسويق الإلكتروني عبر منصات الـ«سوشيال ميديا»، وطرق وأدوات تحقيق الأرباح من المنصات الرقمية «فيسبوك، يوتيوب، سناب شات، تويتر وغيرها»، ومهارات استخدام أدوات مشروع فيسبوك للصحافة، فضلاً عن مهارات تحقيق الأرباح من البث المباشر عبر «فيسبوك» وأدوات التحليل الرقمي لمواقع التواصل الاجتماعي، ودراسة الممارسات الصحفية الخاطئة عبر الـ«سوشيال ميديا»، وتقنية Blockchain واكتشاف الأخبار والصور والفيديوهات المزيفة.

وتشمل الدورة دراسة مهارات التسويق الإلكتروني ومحركات البحث وتعريف شامل لـ«SEO» و«SEM»، وطرق وأدوات تصدر مواقع البحث بالطرق المجانية، وطرق وأدوات تصدر مواقع البحث بالطرق المدفوعة.بالإضافة إلى تهيئة المواقع لمحركات البحث، مهارات التعامل مع محركات البحث «جوجل» وخلافه، الأدوات المستخدمة لتهيئة محركات البحث، مهارات النشر المتوافقة مع قواعد الـ«SEO».