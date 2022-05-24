التسويق الإلكتروني يقتحم عالم ترويج الكليم والسجاد اليدوي بشباب فوة

نظم مركز شباب فوة دورة تدريبية للشباب عن التسويق الإلكتروني لأعمال السجاد والكليم و غيرها من المنتجات، والتي شارك بها 25 مستفيدا، بحضور شيماء الحلواني مدربة التسويق الإلكتروني المعتمد، لتقديم المساعدة الكافية للمسوق فى فهم وتطبيق الآليات الخاصة بوسائل وأنواع التسويق الإلكتروني، ويعلم المتدرب طرق كتابة المحتوى الإلكتروني، وفقاً للقواعد المبنية على محرك البحث جوجل.

تهدف الدورة إلى إكساب المتدرب مهارة التعامل مع مختلف أنماط العملاء

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، تهدف الدورة إلى إكساب المتدرب مهارة التعامل مع مختلف انماط العملاء والتواصل معهم والرد على استفساراتهم ومقترحاتهم ، والقيام بدراسة سيكولوجية وديمغرافية لجمهور العملاء، ما يساعد على تحسين الأداء وتطويره بالشكل اللازم، وأن يمتلك مهارة عمل وتصميم الإعلانات التسويقية بشكل جذاب وملفت للعملاء، أن يقدر على استخدام الإعلانات المدفوعة و الممولة بالشكل المناسب دون تكاليف تزيد عن الميزانية، التعرف على رغبات ومتطلبات العملاء وتلبيتها بالشكل الصحيح، الذي يعود بنتائج رائعة.

مدينة فوة.. موطن مهن تراثية

وأضاف محروس، أن وزارة الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تحرص على تقديم حزم تدريبية متنوعة لتنمية مهارات الشباب وتتميز مدينة فوة بأنها موطن للمهن التراثية مثل صناعة السجاد والكليم ويقدم التدريب أسلوب جديد متطور لتسويق منتج طاله الركود رغم قيمته التراثية والاقتصادية وتوافقا مع توجه الدولة المصرية بإحياء المهن التراثية على أيدى الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قدم التدريب بمركز شباب فوة برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، و توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إشراف تنفيذى عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب ومتابعة فريق العمل بإدارة شباب فوة.