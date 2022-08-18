تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، تفاصيل بعض الوظائف المتاحة للشباب، تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر.

وكشفت وزارة الشباب، عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أحمد السلاب، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل وظائف الشباب، وفقا لما نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تفاصيل وظائف وزارة الشباب

أعلنت وزارة الشباب، حاجتها لبعض الوظائف في اليوم المفتوح الذي جرى الإعلان عنه، وهي كما يلي:

الوظائف المطلوبة

1- مندوب مبيعات داخلية: مهامه الملقاة عليه، بيع منتجات الشركة داخل المعرض من منتجات الديكور ومنتجات السيراميك والبورسلين والصحي.

أماكن العمل: أكتوبر- التجمع الخامس

الشروط المشتركة التي يجب توافرها في المتقدمين

مؤهل عالي

خبرة من 0 إلى 4 سنوات

الحد الأقصى للسن 27 سنة

ذكور وإناث

السكن في القاهرة والجيزة فقط

المميزات والحقوق

راتب مجزٍ

عدد ساعات العمل 8 ساعات وساعة راحة

عدد يوم إجازة في الأسبوع

شيفتات صباحية ومسائية

حوافز شهرية على المبيعات

حوافز فورية على بعض المنتجات

تأمين اجتماعي من الشهر الأول للتعيين

تأمين طبي بعد اجتياز فترة الاختبار

كيفية التقديم إلى الوظيفة

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية، والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد من خلال هذا الرابط.

العنوان: تقاطع الطريق الدائري مع طريق الأوتوستراد عند مطلع المقطم - المعادي - القاهرة يوم الأحد 21 أغسطس 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1 مساءا

ويمكن التسجيل مباشرا في تلك الوظائف على منصة توظيف مصر من خلال الضغط هنا.