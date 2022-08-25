محمد رمضان يجري البروفات الأخيرة لحفله في الساحل الشمالي «فيديو»

يجري الفنان محمد رمضان، حاليًا بروفات آخر حفلين له في الساحل الشمالي اليوم وغدًا، ونشر فيديو من كواليس بروفة الحفل.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً: «من آخر بروڤة لآخر حفلتين الصيف ده.. ثقة في الله الليلة هنولع سيلڤرساندس الساحل الشمالي و بكرة زلزال في نورث سكوير العلمين الجديدة الساحل الشمالي برضه».

نفاذ تذاكر حفل محمد رمضان

وأعلن محمد رمضان، أمس عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام»، عن نفاد تذاكرالـVip لحفله المقرر إقامته في الساحل الشمالي 26 أغسطس، والذي يعتبر آخر حفلات الصيف لعام 2022، ونشر بوستر الحفل وعلق عليه قائلاً: «آخر حفلات الصيف ملحوظة.. تم نفاد تذاكر الـVip».

حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

كما أحيا محمد رمضان، حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالي منتصف الشهر الحالي، والذي رفع شعار للكبار فقط، وحرص على التعليق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام» قائلًا: «لمّا عرفت إن الحفلة للكبار فقط، شكيت إنها حفلة رفاعي الدسوقي مش حفلتي، ربنا يستر».